КАМАЗ хочет организовать поставки грузовиков поколения K4 в Азербайджан

ПАО «КАМАЗ» заинтересовано в поставках в Азербайджан грузовых автомобилей поколения К4, в том числе газомоторных.

Речь идет о готовых грузовиках, а не машинокомплектах для сборки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Он отметил, что КАМАЗ не скрывает своей заинтересованности в поставках автомобилей поколения К4 в страны СНГ, например Казахстан и Туркмению.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ направит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей. Кроме того, КАМАЗ рассматривает возможность производства в Азербайджане сельхозтехники и коммунального транспорта.