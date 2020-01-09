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КАМАЗ хочет организовать поставки грузовиков поколения K4 в Азербайджан

18:45, 09.01.2020
КАМАЗ хочет организовать поставки грузовиков поколения K4 в Азербайджан
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «КАМАЗ» заинтересовано в поставках в Азербайджан грузовых автомобилей поколения К4, в том числе газомоторных.

Речь идет о готовых грузовиках, а не машинокомплектах для сборки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

Он отметил, что КАМАЗ не скрывает своей заинтересованности в поставках автомобилей поколения К4 в страны СНГ, например Казахстан и Туркмению.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ направит в Азербайджан машинокомплекты на 400 млн рублей. Кроме того, КАМАЗ рассматривает возможность производства в Азербайджане сельхозтехники и коммунального транспорта.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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