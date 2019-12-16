В Татарстане задержали четырех браконьеров с 48 рыбами

В Татарстане на территории памятника природы реки Малый Черемшан были задержаны браконьеры.

Так, четверо жителей Билярска с помощью сетей вылавливали рыбу. В ходе задержания у них было изъято 48 рыб, а также 5 сетей и 3 ледобура, сейчас материалы переданы в полицию.

В пресс-службе Госкомитета РТ по биологическим ресурсам отметили, что незаконный вылов рыбы именно на особо охраняемой природной территории является отягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.

Ранее сообщалось, что трем жителям Татарстана грозит уголовная ответственность за браконьерство. Их добычей стали два зайца, на которых они охотились ночью.

