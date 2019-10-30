В «офицерском доме» Порохового завода в Казани могут открыть музей производства

Фото: предоставлено Валерием Грязновым

В Казани в «офицерском доме» Порохового завода может открыться музей старейшего в России казенного предприятия.

«В настоящее время комитетом совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прорабатывается вопрос возможности размещения в жилом доме музея Порохового завода», — сказал руководитель комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

Ранее Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) направило письмо в республиканский комитет по охране культурного наследия с просьбой включить «офицерский дом» порохового завода в список объектов культурного наследия, пишет «Татар-информ».

Ранее прокуратура Зеленодольска посчитала, что местные власти не принимают достаточных мер для сохранения исторического квартала «Полукамушки».

