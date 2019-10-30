Новости недвижимости

04:50 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В «офицерском доме» Порохового завода в Казани могут открыть музей производства

15:23, 30.10.2019 1
В «офицерском доме» Порохового завода в Казани могут открыть музей производства
Фото: предоставлено Валерием Грязновым

В Казани в «офицерском доме» Порохового завода может открыться музей старейшего в России казенного предприятия.

«В настоящее время комитетом совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ прорабатывается вопрос возможности размещения в жилом доме музея Порохового завода», — сказал руководитель комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

Ранее Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) направило письмо в республиканский комитет по охране культурного наследия с просьбой включить «офицерский дом» порохового завода в список объектов культурного наследия, пишет «Татар-информ».

Ранее прокуратура Зеленодольска посчитала, что местные власти не принимают достаточных мер для сохранения исторического квартала «Полукамушки».

НедвижимостьОбществоИсторияКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    Если уж открывать то на ул.музыкальной,там сохранился настоящий пороховой погребок,со времён когда там была территория порохового завода
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров