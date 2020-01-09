Малкин вошел в символическую сборную десятилетия по версии ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала список собственной символической сборной десятилетия.

В пятерку лучших игроков 2010-х годов вошел один российский хоккеист. Им стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который дважды становился чемпионом мира (в 2012 и 2014 году) в составе сборной России. Также в его активе серебро (2010, 2015) и бронза (2019). При этом в 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, набрав 19 (11+8) очков.

В символическую сборную также вошли финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, форварды Сидни Кросби (Канада) и Вильям Нюландер из Швеции.