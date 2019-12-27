Казанский завод разместил на Московской бирже трехлетние облигации на сумму 150 млн рублей
Казанский «Завод КриалЭнергоСтрой», являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, вышел на рынок облигационных займов.
Компания разместила на Московской бирже трехлетние облигации на сумму 150 млн рублей. Размещение прошло в рамках 15-летней программы облигаций завода общим объемом 2 млрд рублей.
Завод занимается поставкой дизельных и газовых генераторов, стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, осветительных мачт и солнечных панелей, производит блок-контейнеры под промышленное энергооборудование. Компания работает с 2009 года, среди ее клиентов — «Татнефть», «Ак Барс Холдинг», «Таттелеком», «Башнефть» и «Леруа Мерлен», передает пресс-служба Минэкономики РТ.
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