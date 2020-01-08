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«Дакар-2020". Каргинов из «КАМАЗ-мастер» возглавил общий зачет грузовиков

20:04, 08.01.2020
«Дакар-2020
Фото: vk.com/rallykm

Сегодня в Саудовской Аравии прошел четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2020".

Победу на этапе одержал пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов, показавший результат 4:15.43 часа. Вторым приехал экипаж Андрея Каргинова, благодаря чему его команда смогла выйти на первое место в общем зачете среди грузовиков.

«Дакар-2020". Грузовики.

1. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») — 4:15.43
2. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.41
3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +9.05

Общий зачет после четвертого этапа.

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») — 15:54.43
2. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +10.43
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +15.02.

СпортОбщество Татарстан
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