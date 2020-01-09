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В Башкирии за новогодние каникулы произошло 150 пожаров

13:10, 09.01.2020
В Башкирии за новогодние каникулы произошло 150 пожаров
Фото: архив МЧС по РТ

За период с 1 по 9 января на территории Башкирии произошло 150 пожаров, в которых погибли 5 человек. Несмотря на высокие цифры, данный показатель на 19% меньше по аналогичному периоду прошлого года и на 75% по количеству смертей.

По данным ГУ МЧС РФ по РБ, в 54 случаях огонь разгорелся из-за неосторожного обращения с огнем. В 43 случаях пожар возник из-за нарушения правил устройства эксплуатации электрооборудования. Также зарегистрировано 8 фактов поджога и 4 случая нарушения эксплуатации автомобилей.

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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