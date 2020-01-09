Персонал КАМАЗа после новогодних праздников отправили в отпуск

Фото: Ринат Назметдинов

На автозаводе КАМАЗ начался корпоративный отпуск почти для всех сотрудников. Сразу после затяжных новогодних праздников персонал отправился в двухнедельный отпуск.

Как сообщает пресс-служба завода, в корпоративный отпуск отправлена большая часть сотрудников, кроме той части персонала, которая занята проведением годовой инвентаризации, составлением отчетности, а также сотрудников, в обязанности которых входит расчет и начисление заработной платы, осуществление приема и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования. Им ежегодный и дополнительный отпуска предоставят в течение года.

Также сотрудники завода снова дружно уйдут в отпуск с 20 июля по 2 августа.