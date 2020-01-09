«Я не ожидал, что попаду в такой ад»: Рамиль Шамсутдинов написал письмо из СИЗО

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Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал письмо из СИЗО. Оно опубликовано в группе «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте».

С своем обращении Шамсутдинов выразил благодарность тем, кто его поддерживает. Также он попросил прощения у родственников жертв и выразил сожаления о своем поступке. При этом Рамиль отметил, что он не видел другого выхода, так как не мог «дальше терпеть издевательства».

«Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь», — говорится в тексте письма.

Напомним, что 25 октября Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восьмерых человек, среди которых были двое офицеров, двое контрактников и четверо солдатов-срочников. Сам Шамсутдинов объяснил стрельбу дедовщиной и угрозами изнасилования.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела, по которому Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь своих сослуживцев, и еще несколько солдат признаны потерпевшими, завершилось.

