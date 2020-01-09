Стало известно, сколько потратит Казань на содержание парков и скверов

Фото: Максим Платонов

На сайте госзакупок появился тендер на работы по созданию благоприятных условий в парках и скверах. Из городского бюджета на их содержание выделено 256,5 млн рублей.

Подрядчик должен обеспечить условия для отдыха населения, сохранения зеленых насаждений, не допустить ослабления и создавать условия для улучшения их внешнего вида. В список входят 123 парка, сквера и сада.

Кроме ухода за растительностью, к подрядчикам предъявляются требования установки преграждающих объектов в городском лесопарке «Лебяжье» и содержание 76 памятников в парках, среди которых памятники Тукаю, Ленину, Туполеву, Пушкину, передает «Татар-информ».

Ранее Дирекция парков и скверов Казани заявила о покупке звукового оборудования на 12,9 млн рублей.