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Стало известно, сколько потратит Казань на содержание парков и скверов

10:33, 09.01.2020
Стало известно, сколько потратит Казань на содержание парков и скверов
Фото: Максим Платонов

На сайте госзакупок появился тендер на работы по созданию благоприятных условий в парках и скверах. Из городского бюджета на их содержание выделено 256,5 млн рублей.

Подрядчик должен обеспечить условия для отдыха населения, сохранения зеленых насаждений, не допустить ослабления и создавать условия для улучшения их внешнего вида. В список входят 123 парка, сквера и сада.

Кроме ухода за растительностью, к подрядчикам предъявляются требования установки преграждающих объектов в городском лесопарке «Лебяжье» и содержание 76 памятников в парках, среди которых памятники Тукаю, Ленину, Туполеву, Пушкину, передает «Татар-информ».

Ранее Дирекция парков и скверов Казани заявила о покупке звукового оборудования на 12,9 млн рублей.

Общество Татарстан
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