Амир Мифтахов: «Билялов и Рейдеборн — большие мастера, но я буду бороться за место в «Ак Барсе»

Вратарь «Ак Барса» и молодежной сборной России по хоккею Амир Мифтахов высказался о конкуренции в составе казанской команды.

— Готовы к конкуренции с Тимуром Биляловым и Адамом Рейдеборном за роль первого вратаря «Ак Барса»?

— Я стремлюсь побороться за место в составе «Ак Барса» с начала сезона. Мне уже давали шанс поиграть в КХЛ (дебютировал за «Ак Барс» 29 ноября в домашнем матче против «Сочи» (0:1), — прим. ред.). Дай бог, чтобы дали еще, — буду доказывать, что достоин. Конечно, конкурировать я готов всегда. Это интересно и помогает в развитии. Хорошо, когда у тебя в команде такие классные вратари. Тимур и Адам — большие мастера, всегда можно взять от них что-то полезное в профессиональном плане.

— Когда превзойдете рекордную сухую серию Билялова?

— Не знаю. Во-первых, нужно очень много работать. Во-вторых, тут без везения не обойтись. Оно должно быть, если достигаешь такой высокой планки. Считаю, что команда в целом заслужила эту сухую серию. Не только вратарь, вся команда играет на ноль. Всегда говорил и говорю: если мне удалось не пропустить гол — это сделал не я, а команда. А я должен ловить шайбу любой ценой.

— Вам интереснее побеждать в ВХЛ с «Барсом» или без гарантий игрового времени бороться за право играть в КХЛ в составе «Ак Барса»?

— Вы знаете, всегда хочется максимума. Я бы с удовольствием конкурировал и пробивался в основу «Ак Барса». Если мне удастся, буду биться за Кубок Гагарина. Но это очень непросто. Чтобы стать основным вратарем в КХЛ, надо очень много работать. Поэтому если надо будет играть за «Барс», значит, буду играть за «Барс», — считает Мифтахов.