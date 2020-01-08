Трамп сообщил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке. Он заявил, что в ответ на эти атаки США введут против Ирана новые санкции.

При этом Трамп не уточнил в обращении, в чем именно будут заключаться эти санкции. Последний раз США вводили санкции против Центробанка Ирана в ноябре 2019 года.

Трамп также отметил, что Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие, пока он находится на посту президента.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что в результате атак никто не пострадал и что ущерб, нанесенный базам, был минимален. В свою очередь, иранские СМИ и официальные лица сообщали о погибших в результате ракетных ударов 80 американских военных.