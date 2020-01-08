Мужчина погиб на пожаре в Татарстане
Утром 8 января в Лениногорске произошел пожар в частном доме по адресу: 2-й переулок Пугачева, д. 4. В ходе тушения пожара в 11.36 в спальной комнате на кровати было обнаружено тело мужчины 1965 г.р.
Прибывшие на место происшествия пожарные столкнулись с пожаром по всей площади дома. Открытое горение ликвидировали в течение восьми минут, следует из сообщения пресс-службы МЧС Татарстана.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, накануне в Татарстане произошло два пожара, в которых погибли пожилые мужчина и женщина.Происшествия Татарстан
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