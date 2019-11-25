В Татарстане мать и дочь набросились друг на друга с ножами

В Набережных Челнах разгорелась семейная драма. Мать и дочь поссорились так, что набросились друг на друга с ножами.

Инцидент произошел 23 ноября около десяти вечера. 18-летняя дочь и 39-летняя мать вместе выпивали алкоголь. В какой-то момент они начали ругаться. В пылу ссоры девушка схватила нож и ударила им мать в живот. В ответ женщина также схватилась за нож и ударила дочь в ответ, сообщает МВД по РТ.

Обе пострадавшие госпитализированы в больницу.

Ранее в Татарстане медсестра ударила мужчину ножом в живот, а затем спасла ему жизнь.