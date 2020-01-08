Скончался бывший замглавы службы судебных приставов в Татарстане

Накануне умер председатель Совета ветеранов УФССП России по Татарстану, заслуженный юрист республики Флорид Галиханов. Он скончался на 72-м году жизни.

В системе юстиции Галиханов проработал более 20 лет на руководящих должностях — в частности, он являлся заместителем министра юстиции Республики Татарстан, заместителем начальника Главного управления Минюста РФ по РТ, заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан.

С 2012 года Флорид Галиханов возглавлял Совет ветеранов УФССП России по Республике Татарстан. Как пишет пресс-служба ведомства, за время службы Флорид Галиханов внес огромный вклад в развитие системы принудительного исполнения Татарстана.