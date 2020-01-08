Сотрудники Росгвардии в Казани вернули владельцу кошелек, закинув ему денег на банковскую карту

Фото: пресс-служба ТУ Росгвардии по РТ

Военнослужащие казанского специального моторизованного полка Росгвардии вернули горожанину кошелек, найденный ими во время патрулирования.

В кошельке находились наличные, а также банковские карты, но не было контактных данных владельца. Чтобы разыскать владельца, росгвардейцы отправили ему небольшую сумму денег по номеру карты, обнаруженной в кошельке, через мобильное приложение банка.

Через несколько минут владелец находки связался с военнослужащими. При встрече молодой человек признался, что в спешке не заметил, как кошелек выпал из кармана, поэтому не сразу обнаружил пропажу. Как пишет пресс-служба регионального управления Росгвардии, мужчина поблагодарил военнослужащих за порядочность и проявленную находчивость.

Напомним, схожая ситуация произошла во время чемпионата WorldSkills в Казани — тогда росгвардейцы вернули иностранцу кошелек с билетами на самолет и 200 тысячами рублей.