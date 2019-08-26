В Казани росгвардейцы вернули иностранцу потерянные 20 тысяч рублей и билеты на самолет

Военнослужащие казанского специального моторизованного полка помогли иностранному гостю, прибывшему на церемонию открытия WorldSkills Kazan, вернуть кошелек и билеты на самолет. Мужчина выронил портмоне, когда выходил из машины, и даже не заметил пропажу, так как спешил на церемонию открытия чемпионата.

Портмоне обнаружил войсковой наряд, патрулировавший прилегающую территорию. При этом никто из окружающих граждан не проявлял беспокойства по поводу какой-либо потери. Росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции на объединенный пункт безопасности. В ходе осмотра и соответствующего оформления найденного выяснилось, что в кошельке находились банкноты в разной валюте на сумму около 200 тысяч рублей.

Совместно с полицейскими и дирекцией Чемпионата владелец пропажи был установлен и ему вернули утерянные вещи.

Пресс-служба республиканского управления Росгвардии отмечает, что некоторое время после того, как был найден кошелек, тот же войсковой наряд во время несения службы у стадиона «Казань Арена» обнаружил мобильный телефон iPhone 6. Найденное устройство мобильной связи росгвардейцы так же передали полицейским на объединенный пункт безопасности.

Напомним, накануне стало известно, что Росгвардию могут обязать представляться гражданам.

