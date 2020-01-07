В Казани прошли рейды по торговым точкам, продающим снюс — видео

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В Казани и на территории всего Татарстана Роспотребнадзор провел рейды по точкам, реализующим табачные изделия и бестабачную никотиносодержащую продукцию, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, в одном из табачных магазинов по улице Бондаренко изъяли больше 60 банок снюса. Весь товар был уничтожен на месте.

По словам главного специалиста отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора РТ Зульфии Зариповой, директор магазина не знал, что нужна декларация о соответствии продукции.

За реализацию никотиносодержащей продукции без документов, подтверждающих качество безопасности юридическим лицам грозит штраф от 600 тыс рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 тыс. рублей.

Проверки ларьков и магазинов продлятся все новогодние каникулы, под особым вниманием места по продаже табака будут до 20 января.

Напомним, в Татарстане Роспотребнадзор в результате проверок изъял из магазинов более 35 кг снюса.

