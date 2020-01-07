В Татарстане изъяли из оборота более 35 кг снюса

В Татарстане Роспотребнадзор в результате проверок изъял из магазинов более 35 кг снюса.

Всего ведомство проверило 564 торговые точки, реализующие табачные изделия и бестабачную никотинсодержащую продукцию, в том числе 181 совместно с территориальными органами прокуратуры и внутренних дел.

Так, в результате проверок 56 объектов торговали бестабачной никотинсодержащей продукцией без документов. Всего снято с реализации 2,3 тыс единиц снюсов общим весом 35,76 кг, вся выявленная продукция изъята из оборота.

Субъекты, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности, по результатам совместных проверок в Прокуратуру направлено 29 материалов, 2 дела передано в МВД, передает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Ранее Рустам Минниханов подписал законопроект о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним.

