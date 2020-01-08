В Набережных Челнах из сердца пенсионерки достали огромный тромб

В БСМП Набережных Челнов врачи вытащили огромный тромб из сердца пенсионерки.

Тромб оторвался из вены голени, добрался до «человеческого мотора» и «застрял» там из-за врожденного порока сердца.

Пенсионерка попала в больницу в сентябре 2019 года с диагнозом «инфаркт миокарда». Врачи провели аортокоронарное шунтирование, однако через два дня УЗИ показало в сердце Катуновой «что-то не совсем родное». Специалисты выяснили, что это тромб.

Операция на бьющемся сердце длилась около 3 часов. Подобный случай опытные кардиохирурги видели впервые, тем не менее они благополучно достали тромб, сообщается в официальном аккаунте больницы.

Ранее в онкодиспансере Татарстана за полтора часа провели уникальную операцию 82-летней пациентке.

