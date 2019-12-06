В онкодиспансере Татарстана провели уникальную операцию 82-летней пациентке
В онкодиспансере Татарстана за 1,5 часа провели уникальную операцию 82 — летней пациентке.
На дообследовании пациентке был поставлен диагноз рак матки, что потребовало выполнение расширенной операции.
Врачи онкологи РКОД Амир Валиев и Айгуль Савинова приняли решение провести лапароскопическую операцию по удалению опухоли матки и лимфатичесих узлов. Оперативное вмешательство было выполнено за 1,5 часа с использованием инновационную видеотехнической системы и новейшей малотравматичной энергии.
После операции пациентка была переведена в палату в профильное отделение, а на следующий день смогла самостоятельно вставать и ходить, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
Ранее врачи Татарстана сделали жительнице Башкирии операцию по удалению опухоли с помощью уникальной методики.ОбществоМедицина Татарстан
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