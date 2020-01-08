Сегодня в Татарстане без осадков и до -9 градусов

В среду, 8 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -4°С до -9°С. В Казани прогнозируется от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -4°С до -8°С.



Ранее МЧС Татарстана предупредило о тумане.

