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Сегодня в Татарстане без осадков и до -9 градусов

06:25, 08.01.2020
Сегодня в Татарстане без осадков и до -9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 8 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -4°С до -9°С. В Казани прогнозируется от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -4°С до -8°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о тумане.

Общество Татарстан
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