МЧС предупредило татарстанцев о тумане

В МЧС Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условии.

По данным Гидрометцентра Татарстана, с 18 часов 7 января до 10 часов 8 января на территории республики местами ожидается туман.

В МЧС РТ напомнили, что туман представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения.

Пешеходам следует пересекать улицу в месте обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы, любителям активного отдыха рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

