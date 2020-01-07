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МЧС предупредило татарстанцев о тумане

13:50, 07.01.2020
МЧС предупредило татарстанцев о тумане
Фото: pxhere.com

В МЧС Татарстана предупредили жителей республики об ухудшении погодных условии.

По данным Гидрометцентра Татарстана, с 18 часов 7 января до 10 часов 8 января на территории республики местами ожидается туман.

В МЧС РТ напомнили, что туман представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения.

Пешеходам следует пересекать улицу в месте обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы, любителям активного отдыха рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Общество Татарстан
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