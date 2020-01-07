В Казани таксист обвиняется в изнасиловании ВИЧ-инфицированной девушки
В Казани задержали таксиста по подозрению в изнасиловании пассажирки.
Как сообщает ГТРК «Татарстан», инцидент произошел 13 ноября. 31-летняя женщина, направлявшаяся в Советский район города, села в машину и уснула по дороге. Подозреваемый увез ее в поселок Отары и начал приставать.
«Несмотря на то, что женщина предупредила злоумышленника, что у нее диагностирована ВИЧ-инфекция, он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера», — заявили в СК РТ.
Мужчина в содеянном не признался, против него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что житель Казани затащил женщину к болоту на Кварталах и изнасиловал.
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