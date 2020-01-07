В Казани таксист обвиняется в изнасиловании ВИЧ-инфицированной девушки

В Казани задержали таксиста по подозрению в изнасиловании пассажирки.

Как сообщает ГТРК «Татарстан», инцидент произошел 13 ноября. 31-летняя женщина, направлявшаяся в Советский район города, села в машину и уснула по дороге. Подозреваемый увез ее в поселок Отары и начал приставать.

«Несмотря на то, что женщина предупредила злоумышленника, что у нее диагностирована ВИЧ-инфекция, он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера», — заявили в СК РТ.

Мужчина в содеянном не признался, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Казани затащил женщину к болоту на Кварталах и изнасиловал.

