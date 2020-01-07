Стал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Мультфильм «Холодное сердце 2» студии Walt DIsney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его сборы превысили $1,325 млрд.
Этот фильм стал шестым кинопроектом студии, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов, при том большую часть этой суммы картине обеспечил международный прокат.
Ранее лидерами проката были «Суперсемейка 2», собравший $1,243 млрд, и «Холодное сердце» ($1,281 млрд), пишет портал Boxofficemojo.
Ранее кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года.ОбществоКультура
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