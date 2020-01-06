В Татарстане в 2019 году удалось сократить погибшие лесные насаждения почти на 32 тыс. га

В 2019 году в Татарстане специалисты лесного хозяйства сократили площади погибших лесных насаждений и очагов вредных организмов на 31,8 тыс. га.

Так, были выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади более 6 тыс. га и работы по лесопатологическому обследованию на площади свыше 45 тыс. га, передает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Ранее сообщалось, что с начала года УАТИ Казани добилось высадки 1,5 тыс. деревьев взамен вырубленных и посадки 2,3 тыс. кв. м газона.

