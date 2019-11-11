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В Казани высадили 3,7 тыс. деревьев взамен вырубленных

09:00, 11.11.2019 1
В Казани высадили 3,7 тыс. деревьев взамен вырубленных
Фото: pixabay.com

С начала года УАТИ Казани добило сь высадки 1,5 тыс. деревьев взамен вырубленных и посадки 2,3 тыс. кв. м газона. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В целом объем компенсационной высадки составил 3,7 тыс. деревьев, 58 кустарников и 48 тыс. кв. м газона. Так, на территории городского леса «Лебяжье» высажено почти 278 тыс. различных зеленых насаждений.

Ранее сообщалось, что по факту незаконной рубки деревьев на территории особо защитного лесного участка в Алексеевском районе РТ Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой против чиновников Минлесхоза РТ возбуждено уголовное дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «халатность».

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:29
    Это все посажено по бумагам?
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