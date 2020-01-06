В 70 храмах Татарстана нашли нарушения во время проверок перед рождественскими службами

В 70 храмах Татарстана были найдены нарушения пожарной безопасности во время проверок перед рождественскими службами.

На объектах нашли около 183 нарушений, 119 из которых уже устранили. В Казани сотрудники МЧС обнаружили 18 храмов с нарушениями требований пожарной безопасности.

Для проведения рождественских служб в республике подготовлено 252 объекта. На них будет задействовано 127 сотрудников ФПС, 109 сотрудников Госпожнадзора, 28 работников ГКУ, пятеро добровольцев, а также четверо сотрудников муниципальной пожарной охраны, передает «Татар-информ».

Ранее под Казанью сгорел храм в честь Казанской иконы Божьей матери. Поджигательницей оказалась душевнобольная женщина.

