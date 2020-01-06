На трассе в Татарстане КАМАЗ вылетел в кювет, водитель погиб

Фото: пресс-служба МВД по РТ

На трассе в Татарстане КАМАЗ вылетел с дороги и перевернулся, упав в реку.

Авария произошла сегодня утром на 9 км автодороги Альметьевск — Лениногорск возле деревни Миннибаево.

По предварительным данным, водитель фуры превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что на трассе Казань — Оренбург в результате лобового столкновения погибли три человека, среди них годовалый ребенок.

