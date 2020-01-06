На трассе в Татарстане КАМАЗ вылетел в кювет, водитель погиб
На трассе в Татарстане КАМАЗ вылетел с дороги и перевернулся, упав в реку.
Авария произошла сегодня утром на 9 км автодороги Альметьевск — Лениногорск возле деревни Миннибаево.
По предварительным данным, водитель фуры превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
Обстоятельства аварии выясняются, передает пресс-служба МВД по РТ.
Ранее сообщалось, что на трассе Казань — Оренбург в результате лобового столкновения погибли три человека, среди них годовалый ребенок.
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