Стал известен средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф и бывший фигурист Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу и о том, сколько могут заработать на них его участники.

«Я стою у истоков этого бизнеса в России. Все, что сейчас происходит, в том числе большое количество самых разных ледовых шоу, — производная от того, что я задумал больше 15 лет назад. Сначала были просто показательные выступления. И мечтать о том, что это приобретет такие масштабы, было достаточно смело. Очень повезло, что в определенный момент тур совпал с телевизионным проектом. Безумная популярность первых двух сезонов показала, что мы, в принципе, делаем все правильно.

Минусы приходилось закрывать по-разному — продал одну машину, тогда был Saab, несколько раз перекредитовывался. Максимальные убытки были после первого гастрольного тура — больше $100 тыс. По тем временам просто огромные деньги.

Делать качественное представление — дорого. А я сразу спозиционировал свое шоу как шоу, в котором выступают чемпионы из чемпионов. Только лучшие. И понимал, что существенную часть расходов будут составлять гонорары. Средняя ставка для главных героев — $2—3 тыс. за выход, независимо от моего финансового состояния. Все получали гонорары, даже когда тур был убыточным. Мне было важно сохранить состав.

Мы давно работаем в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. В валюте все стало грустнее. Средний гонорар спортсмена где-то 150—200 тыс. рублей за один выход», — рассказал Авербух Sport24.

Напомним, после приостановки профессиональной карьеры олимпийская чемпионка Алина Загитова принимает участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».