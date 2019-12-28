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Алина Загитова дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки — видео

10:24, 28.12.2019
Алина Загитова дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки — видео
Фото: instagram.com/tatiana_navka

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Премьера шоу состоялась накануне в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле. Мероприятие посетили многие известные личности, в числе которых звезды шоу-бизнеса и прославленные российские спортсмены.

Главную роль в ледовом шоу исполнила Алина Загитова. Кроме одиночного катания, фигуристка также впервые в карьере выступила в паре с чешским спортсменом Ондржеем Готареком.

СпортФигурное катание
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