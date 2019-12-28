Алина Загитова дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки — видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Премьера шоу состоялась накануне в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле. Мероприятие посетили многие известные личности, в числе которых звезды шоу-бизнеса и прославленные российские спортсмены.

Главную роль в ледовом шоу исполнила Алина Загитова. Кроме одиночного катания, фигуристка также впервые в карьере выступила в паре с чешским спортсменом Ондржеем Готареком.

Алина Загитова и Ондржей Готарек pic.twitter.com/4axtf9Mpdb — Анна Робская (@anya_robskaya) December 27, 2019