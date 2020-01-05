«Дакар-2020». Шибалов из «КАМАЗ-мастера» стал победителем первого этапа
Сегодня, 5 января, в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал ралли-рейд «Дакар-2020».
По итогам первого этапа лидерство захватил пилот «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов. Вторым приехал экипаж Сергея Вязовича из Белоруссии, третьим стала команда голландца Януса ван Кастерена на ИВЕКО.
Грузовики.
1. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) — 3:40.35
2. Сергей Вязович (Беларусь, МАЗ) +1.33
3. Янус ван Кастерен (Нидерланды, ИВЕКО) +3.09
4. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) +4.07
…7. Андрей Каргинов (Россия, КАМАЗ) +6.38
…10. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) +11.24.
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