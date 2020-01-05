В России насчитали 60,5 млн автомобилей

В России на данный момент зарегистрировано свыше 60,5 млн автомобилей. Это на 1,3% больше, чем в январе 2019 года.

По данным МВД РФ, чаще всего россияне покупают автомобили весной и в начале лета. Больше всего зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область, пишет ТАСС.

Ранее эксперты подсчитали продажи на российском авторынке и назвали самые популярные машины ноября. В рейтинге лидирует LADA. За ноябрь российская компания АвтоВАЗ реализовала 31 217 автомобилей.