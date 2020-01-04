Новости спорта

15:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

WADA определило размер взноса России в 2020 году

14:08, 04.01.2020 1
WADA определило размер взноса России в 2020 году
Фото: tvc.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определилось с обязательным размером членского взноса России на 2020 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

«Размер взноса России в нынешнем году составит $ 1 015 977», — сообщил источник.

Отметим, что сумма отчислений в сторону WADA может увеличиться. Произойдет подобное в случае проигрыша в суде CAS по делу, связанному с изучением базы данных московской антидопинговой лаборатории (примерно $2 млн), в которой недавно нашли расхождения.

В прошедшем году больше всего в бюджет WADA внесли США, Япония и Канада. При этом, с каждым годом сумма взноса стран увеличивается примерно на 8%. В 2019 году Россия заплатила $946 747.

Спорт
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:14
    За свои унижения надо платить мазохистам!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров