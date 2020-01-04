МЧС Татарстана предупредило о гололеде и сильном ветре

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 4 января до 18.00 5 декабря.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана ночью местами ожидается усиления юго-западного ветра порывами до 15 м/с (без Казани). Днем возможен гололед. На дорогах сильная гололедица.

В связи с погодными явлениями МЧС по РТ рекомендует быть внимательней на дорогах, иметь исправные средства навигации. При сильных порывах ветра на улице, по возможности, найти укрытие, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.