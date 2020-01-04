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МЧС Татарстана предупредило о гололеде и сильном ветре

13:29, 04.01.2020
МЧС Татарстана предупредило о гололеде и сильном ветре
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 4 января до 18.00 5 декабря.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана ночью местами ожидается усиления юго-западного ветра порывами до 15 м/с (без Казани). Днем возможен гололед. На дорогах сильная гололедица.

В связи с погодными явлениями МЧС по РТ рекомендует быть внимательней на дорогах, иметь исправные средства навигации. При сильных порывах ветра на улице, по возможности, найти укрытие, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Общество Татарстан
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