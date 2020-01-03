Вячеслав Буцаев: «Порядин близок к возвращению, Митчелл травмирован до февраля»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над новосибирской «Сибирью» (2:1).

— Прежде всего хотел бы всех болельщиков поздравить с новым годом. Ребят с победой в сегодняшнем матче. Все понимают, что сегодня встречались две команды, которые претендуют на попадание в кубковую восьмерку, поэтому сегодня была бескомпромиссная борьба.

По игре скажу, что сегодня мы сыграли достаточно дисциплинировано в тактическом плане, смогли реализовать свои моменты, хотя их было больше. Тем не менее, мы добились победы и забрали два очка.

— Когда планируется возвращение Митчелла и Порядина?

— По Митчеллу. В предыдущей игре он получил травму, думаю, что нескоро — до конца месяца точно вряд ли он появится. Порядин близок к возвращению, и если не в следующей, то в домашней серии уже точно сыграет, — приводит слова Буцаева официальный сайт нижнекамцев.