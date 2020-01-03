В Казани шестеро подростков напали на мужчину, отобрав у него телефон

В Казани задержаны шестеро подростков за нападение на прохожего. У мужчины они отобрали телефон.

Инцидент произошел около полуночи 2 января в Приволжском районе. К патрульному экипажу вневедомственной охраны Росгвардии по РТ обратился мужчина, рассказав, что на него напала группа подростков.

Приметы нападавших были разосланы другим экипажам Росгвардии. Группа нападавших была оперативно задержана. Самому старшему из них 17 лет, троим по 15 лет, еще двоим по 13, передает «Татар-Информ».

Сейчас полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела.