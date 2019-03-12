В Челнах автора инсталляции «могила Путина» арестовали на 28 суток

В Набережных Челнах суд отправил под арест активиста Карима Ямадаева, установившего инсталляцию «могила Путина» у здания Следственного комитета. Он пробудет под стражей 28 суток.

«Только что получили постановление из суда. Арест на 28 суток с момента задержания, задержали его 11-го числа. Будет отбывать в СИЗО Набережных Челнов», — цитирует сообщение правозащитника Рузиля Мингалимова «МБХ-медиа».

Напомним, что Ямадаев установил объект, похожий на надгробие, возле челнинского управления Следкома. Он также разместил на нем фотографию главы государства.