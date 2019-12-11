Власти Татарстана РТ сняли ограничения на использование земель, зарезервированных под ВСМ Москва — Казань

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о снятии ограничении на использование земель, зарезервированных для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Это связано с истечением срока их резервирования для государственных нужд.

Также документ, признает утратившим силу предыдущее постановление правительства РТ от 2016 года о резервировании земельных участков на месте будущего строительства ВСМ.

Между тем, правительство Татарстана намерено продлить на 3 года резервирование 415 земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань на территории Казани и Зеленодольского района.