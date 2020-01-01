Василий Березуцкий: «В Казань к Слуцкому не едем»

Бывший помощник Леонида Слуцкого в голландском «Витессе» Василий Березуцкий рассказал, почему не будет переезжать за тренером в казанский «Рубин».

«Мы с братом не присоединимся к Слуцкому? Да, это решение стопроцентное. Мы в Казань не едем, мы остаемся здесь, в Москве. Скорее всего, будем ждать лета, когда можно будет поступить на получение лицензии Pro. Не буду говорить за Лешу, но если у меня это получится, я буду пробовать стать главным тренером. Мне кажется, это гораздо интереснее, чем работа помощником.

Работая помощником, ты чувствуешь ответственность, но последнее слово остается за главным тренером. Иногда ты не можешь попробовать свои какие-то идеи», — сказал Березуцкий.

Напомним, ранее «Рубин» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера казанского клуба.