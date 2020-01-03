В Татарской филармонии объявили эвакуацию прямо посреди представления

Сегодня в Татарской государственной филармонии на Павлюхина прошла экстренная эвакуация посетителей и сотрудников.

Как сообщают свидетели, эвакуацию объявили посреди детского представления. Сотрудники филармонии объяснили, что сработала пожарная сигнализация.При этом запаха дыма посетители не почувствовали. По словам администратора, после того, как здание проверят на безопасность, представление продолжится.

В пресс-службе МЧС по РТ “Реальному времени” прокомментировали, что сообщений о пожаре в филармонии не поступало.