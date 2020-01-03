В полуфинале МЧМ-2020 сборная России сыграет со шведами
Сборная Росси по хоккею узнала своего соперника по полуфинальному матчу МЧМ-2020.
В 1/2 финала турнира подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Швеции, которая накануне обыграла Чехию (5:0).
Вторую полуфинальную пару составили сборные Канады и Финляндии. Матчи 1/2 финала состоятся завтра, 4 января.
Напомним, в «Реальном времени» вышел материал о победе сборной России над Швейцарией в четвертьфинале МЧМ-2020.СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым