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В полуфинале МЧМ-2020 сборная России сыграет со шведами

11:09, 03.01.2020
В полуфинале МЧМ-2020 сборная России сыграет со шведами
Фото: fhr.ru

Сборная Росси по хоккею узнала своего соперника по полуфинальному матчу МЧМ-2020.

В 1/2 финала турнира подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Швеции, которая накануне обыграла Чехию (5:0).

Вторую полуфинальную пару составили сборные Канады и Финляндии. Матчи 1/2 финала состоятся завтра, 4 января.

Напомним, в «Реальном времени» вышел материал о победе сборной России над Швейцарией в четвертьфинале МЧМ-2020.

СпортХоккей
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