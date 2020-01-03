Названы самые востребованные вакансии в Татарстане

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова озвучила самые востребованные вакансии на рынке труда Татарстана. Больше всего в республике требуются врачи, медсестры, полицейские, водители, менеджеры, инженеры и представители гостиничного бизнеса.

По словам Зариповой, на портале «Работа в России» актуальны более 600 вакансий врачей и медицинских сестер. По запросу «полицейский» выходят 300 вакансий. Также востребованы водители, менеджеры, инженеры, представители гостиничного и туристического бизнеса, строители и газосварщики, передает «Татар-информ».

Министр труда отметила, что в Татарстане уровень безработицы составляет 3,2%, тогда как в среднем в России показатель составляет 4,6%. Средний срок поиска работы составляет 4,3 месяца.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом резко возрос спрос на таксистов и курьеров.