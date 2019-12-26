В Казани перед Новым годом резко возрос спрос на таксистов и курьеров

Сервис «Авито.Работа» зафиксировал в Казани резкий рост количества вакансий таксистов и курьеров в период с 1 ноября по 18 декабря. В сравнении с тем же периодом минувшего года открылось на 81% больше вакансий таксистов и на 37% больше позиций курьеров.

Заявленная заработная плата таксистов в этих объявлениях не изменилась с прошлого года и составила около 82 тысяч рублей. Средние зарплаты курьеров в Казани выросли на 22% и составляют почти 40 тыс. рублей.

Ситуация характерна и для других городов — ярче всего она выражена в Ульяновске, Новосибирске и Екатеринбурге. В этих городах перед Новым годом было опубликовано почти в четыре раза больше объявлений о найме таксистов. При этом востребованность курьеров в Ульяновске снизилась — это единственный крупный город в России, где наблюдается такая ситуация.