Медучреждения Казани в новогодние каникулы изменят режим работы

В Казани на время новогодних праздников, с 1 по 8 января, медицинские учреждения города будут работать по особому графику. При этом стационары, в том числе гинекологические, и родильные дома продолжат работать круглосуточно.



Так, круглосуточные травмпункты городских клинических больниц №7 (ул. Чуйкова, 54), №18 (ул. Аделя Кутуя, 48), №12 (ул. Лечебная, 7) и №7 (ул. Фатыха Карима, 14/67) будут принимать пострадавших ежедневно вне зависимости от места проживания. Для детей помощь будет оказываться в травмпункте ДРКБ (ул. Бигичева, 20). Кроме того, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9.00 до 19.00 можно будет обратиться в травмпункт детской городской клинической больницы №1 (ул. Декабристов, 125а), сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Поликлиники для взрослых будут работать с 9.00 до 17.00, 3 и 6 января они перейдут в усиленный режим: в учреждениях будут дежурить терапевтические бригады и врачи-специалисты «узкого» профиля, функционировать рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы. В остальные дни в поликлиниках будут работать дежурные терапевтические бригады. Женские консультации будут принимать пациенток 3 и 6 января.

Детские поликлиники будут вести прием и обслуживать вызовы на дому по следующему графику: 1, 5 и 7 января — с 9.00 до 15.00; 2, 4 и 8 января — с 9.00 до 17.00. 3 и 6 января в детских поликлиниках будет организован прием врачей-педиатров, ЛОР-врача, офтальмолога и хирурга. Также будут открыты рентгенологический кабинет и лаборатории.

Стоматологические поликлиники Казани в новогодние каникулы будут работать ежедневно с 9.00 до 15.00. Детские стоматологии также будут принимать ежедневно с 9.00 до 15.00, кроме 5 января — в этот день за помощью можно будет обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику (ул. Бутлерова, 16). Неотложная стоматологическая помощь для взрослых и детей в вечернее и ночное время будет оказываться филиалом №1 АО «Городская стоматология» (ул. Чернышевского, 10/6). Взрослым — с 1 по 8 января с 16.00 до 8.00 следующего дня; детям — ежедневно, кроме 5 января, с 16.00 до 8.00 следующего дня, 5 января — с 19.00 до 8.00 следующего дня.

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