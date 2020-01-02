В Татарстане ребенок в детсаду получил ожог 2 степени кипятком из батареи

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку после того, как в детском саду ребенок получил ожог 2 степени. При этом воспитатели, пытаясь скрыть данный факт, даже не вызвали скорую помощь.

Инцидент произошел 30 декабря в садике «Ландыш» в Набережных Челнах. Трехлетняя девочка получила ожог 2 степени от горячей воды, которая хлынула из трубы в месте стыка батареи. При этом воспитатели уведомили о ЧП только мать ребенка, и попросили ее сообщить врачам, что девочка обожглась дома. Ребенку даже не вызвали скорую помощь.

Как сообщил “Реальному времени” старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в адрес руководителя исполкома внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц детсада. Материалы проверки также переданы в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее стало известно, что в детсаду Арска воспитательница ударила ребенка.