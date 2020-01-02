В Татарстане под лед провалилась «Нива»

Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану

В Чистополе на реке Кама под лед провалился легковой автомобиль «Нива» с двумя людьми. Одного из них спасли очевидцы, другого сейчас ищут водолазы, сообщили «Реальному времени» в Главном управлении МЧС России по Татарстану.



Сообщение о ЧП поступило сегодня в 11.06 по системе «112».

Вскоре на место происшествия прибыло судно на воздушной подушки под руководством спасателя зонального поискового-спасательного отряда №3. Установлено — автомобиль провалился в 300 метрах от берега реки.