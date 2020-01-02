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Происшествия

В Татарстане под лед провалилась «Нива»

13:30, 02.01.2020
В Татарстане под лед провалилась «Нива»
Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану

В Чистополе на реке Кама под лед провалился легковой автомобиль «Нива» с двумя людьми. Одного из них спасли очевидцы, другого сейчас ищут водолазы, сообщили «Реальному времени» в Главном управлении МЧС России по Татарстану.

Сообщение о ЧП поступило сегодня в 11.06 по системе «112».

Вскоре на место происшествия прибыло судно на воздушной подушки под руководством спасателя зонального поискового-спасательного отряда №3. Установлено — автомобиль провалился в 300 метрах от берега реки.

ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
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