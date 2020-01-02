В Казани мусорные контейнеры могут оснастить датчиками заполняемости

Фото: Олег Тихонов

Гендиректор ООО «Управляющая компания «ПЖКХ» Сергей Богатов рассказал об инвестиционной программе строительство инфраструктуры для полного цикла обращения с отходами. Программа предусматривает как сортировку и переработку. так и вывоз с захоронением.

Программа предусматривает строительство четырех экотехнопарков в Казани, Алексеевском, Верхнеуслонском и Арском районах Татарстана. Экотехнопарки будут включать в себя сортировочные станции и перерабатывающие производства. Также каждый мусорный контейнер в городе должен быть оснащен датчиками, сигнализирующие, что емкости на площадках переполнены и вывезти отходы необходимо немедленно, передает РБК.

Инвестиционная программа потребует 4 млрд рублей на реализацию. Проект планируют защитить в 2020 году.

Ранее казанцам пообещали усиленный вывоз мусора в новогодние праздники.