В 2020 году в Татарстане построят 205,3 тыс. кв. метров соципотечного жилья

Фото: «Реальное время»

В наступившем году в Татарстане построят 205,3 тыс. кв. метров соципотечного жилья. На эти цели направят не менее 16,8 млрд рублей.

Согласно постановлению Кабинета министров РТ «О программе «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем в Республике Татарстан на 2020 год» в 2020 году в республике будет построено 205,3 тыс. кв. метров соципотечного жилья. Из общего бюджета программы 10,4 млрд рублей — это средства татарстанских организаций и предприятий, 5,7 млрд руб. выделит Госжилфонд РТ.

Инвестиционная стоимость 1 кв. метра жилья не должна превышать 36,6 тыс. рублей. Стоимость для реализации должен определить Госжилфонд.

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