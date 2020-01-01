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В Уфе пришлось эвакуировать из «Меги» 1 500 человек

17:48, 01.01.2020
В Уфе пришлось эвакуировать из «Меги» 1 500 человек
Фото: скриншот google.ru

В уфимском ТЦ «Мега» сегодня сработала пожарная сигнализация. До прибытия пожарных из задания были эвакуированы 1 500 человек, из которых 300 детей.

Спасатели были направлены на место по повышенному рангу вызова №3, передает пресс-служба башкортостанского главка МЧС.

Выяснилось, что ложная сработка произошла в одном из ресторанов комплекса.

Напомним, что схожая ситуация произошла там же около 10 дней назад.

При этом в ГУ МЧС по РБ отмечают, что за последние сутки в Башкирии произошло 37 пожаров. Погибли 4 человека. Двое погибли в огне в заброшенном здании. Также сгорели деревянные жилые дома в поселениях Белебеевского и Аскинского районов.

Основными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.

Происшествия Башкортостан
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